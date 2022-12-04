نورلاند : أمريكا والمجتمع الدولي يؤيدان القادة الليبيين للاجتماع في ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرارها .

طرابلس 4 ديسمبر 2022م ( وال ) – قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ” ريتشارد نورلاند ” إن الولايات المتحدة تدعم جهود البعثة الأممية في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام ” عبدالله باتيلي” لجعل القادة الليبيين يجتمعون في ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين.

وأضاف السفير ” نورلاند ” في تغريدتين نشرتهما السفارة الامريكية عبر حسابها بموقع تويتر قائلا ” إن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي ، بما في ذلك الولايات المتحدة تؤيد التوصل إلى حلّ ليبيّ – ليبيّ ، ولدى القادة الليبيين الآن فرصة لا مثيل لها لإبراز أنّهم يتحلّون بالشجاعة والحكمة لتحقيق ذلك .

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