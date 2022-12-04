ليبيا نيوز

نورلاند : أمريكا والمجتمع الدولي يؤيدان القادة الليبيين للاجتماع في ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرارها .

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  4   ديسمبر   2022م ( وال ) – قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ” ريتشارد نورلاند  ” إن الولايات المتحدة تدعم جهود البعثة الأممية في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام  ” عبدالله باتيلي” لجعل القادة الليبيين يجتمعون في ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين.

  وأضاف السفير  ” نورلاند ” في تغريدتين  نشرتهما السفارة الامريكية عبر حسابها بموقع  تويتر  قائلا  ” إن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي ، بما في ذلك الولايات المتحدة تؤيد التوصل إلى حلّ ليبيّ –  ليبيّ ،  ولدى القادة الليبيين الآن فرصة لا مثيل لها لإبراز أنّهم يتحلّون بالشجاعة والحكمة لتحقيق ذلك .

….( وال ) ….. 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك