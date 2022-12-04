المنفي يلتقي سفير فرنسا لدى ليبيا 

طرابلس 04 ديسمير 2022 (وال)-بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد مع سفير فرنسا لدى ليبيا “مصطفى المهراج” مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والمساعي المحلية والدولية التي تسهم بها فرنسا للوصول إلى استقرار سياسي، يُفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسة، تلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار من يمثله وينفذ مطالبه.

وحسب المكتب الإعلامي فأن السفير الفرنسي أشاد، بالدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي للخروج من الأزمة الحالية، مؤكداً استمرار جهود فرنسا لتحقيق الاستقرار، لافتاً أنها ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا وصولاً لاتفاق سياسي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية، يوافق على نتائجها كل الأطراف السياسية. (وال _ طرابلس)

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