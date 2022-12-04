قوات الاحتلال الصهيوني تشن سلسلة غارات جنوب قطاع غزة.

غزة 4 ديسمبر 2022 (وال) – شنت طائرات العدو الصهيوني فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات على مواقع في جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال من نوع “إف 16” قصفت بصاروخين على الأقل موقعاً غرب مدينة خان يونس ، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في المكان، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.

وأضافت طائرات الاحتلال قصفت أرضاً وموقعاً شرق مدينة رفح جنوب القطاع بصاروخين على الأقل، وألحقت دماراً وخراباً فيهما وبممتلكات الفلسطينيين المجاورة.

وأشارت أن طائرات الاحتلال الحربية تجوب أجواء القطاع على ارتفاعات منخفضة.

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