السفارة الأمريكية تنفي وجود تغيير في منح التأشيرات لليبيين لدخول الولايات المتحدة

طرابلس 04 ديسمبر 2022 (وال)- نفت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الأحد، وجود أي تغييرات في منح التأشيرات للمسافرين الليبيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي.

وقالت السفارة – في تنويه نشرته على موقعها الرسمي – “إن التقارير التي تفيد بوجود تغييرات قد دخلت حيز التنفيذ غير صحيحة، داعية إلى زيارة موقع السفارة الأمريكية لمعرفة المتطلبات الحالية”.

وكان مدير المصرف الليبي الخارجي مبعوث حكومة الوحدة للولايات المتحدة محمد الضراط، قد قال – في تغريدة على حسابه في تويتر – “إنه تم توقيع اتفاقية بين حكومة الوحدة والسلطات الأمريكية، لمنح تأشيرات دخول للولايات المتحدة للمواطنين الليبيين”.

ووفق الضراط؛ فإن التأشيرة متعددة الدخول بدون رسوم، تشمل فئات الطلبة ورجال الأعمال والمسؤولين والسواح. (وال)

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