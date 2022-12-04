الملاكم الليبي " الفلاح " بطل أفريقيا ،يحقق إنتصار الاحترافي الرابع ، بعد فوزه على بطل آسيا .

طرابلس 4 نوفمبر 2022م ( وال )-حقق الملاكم الليبي ” سعد فتحي الفلاح ” بطل أفريقيا ، الانتصار الاحترافي الرابع له ، بعد فوزه بالنقاط على الملاكم الإيراني بطل آسيا ” غريبي أكبر ” .

وقد انسحب منافسه ” اكبر ” في الجولة الاخيرة من المباراة التي اقيمت بينهما امس في مدينة كهرمان مرعش التركية خوفا من سقوطه بالضربة القاضية .

يشار إلى أن هذه المباراة هى رابع مباراة احترافية للملاكم الليبي ” سعد الفلاح ” في مشواره الاحترافي التي حقق فيها الفوز ، حيث تضمنت قائمة انتصارات ” الفلاح ” الفوز بالضربة القاضية على خصمه بطل أوزباكستان ” كولييشتوف ” .

وكان البطل الليبي ” الفلاح ” قد فاز على الملاكم الإيراني ” محمد زالهي ” والملاكم التركي ” علي مورات ” .

ويتولى الاشراف على تدريب الملاكم ” سعد الفلاح ” المدرب الدولي التركي ” ياسر أورتكغلو ” والمدرب الليبي ” نادر التباوي ” .

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