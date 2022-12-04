الشركة العامة للكهرباء تجهز محول 66\11 ك ف بكامل ملحقاته إلى محطة تحويل سبها الغربية .

سبها 4 ديسمبر 2022 م ( وال ) – قامت الشركة العامة للكهرباء بإرسال محول 66\11 ك ف بكامل ملحقاته وخلايا 11ك.ف والأجهزة البديلة لمحطة تحويل سبها الغربية 66 /11 ك.ف ضمن جهود الشركة لتحسين الشبكة العامة وخدمة لأهالي مدينة سبها وما حولها .

وأوضحت الشركة عبر موقعها أن تجديد محطة كهرباء سبها الغربية يأتي نظرا لتضرر جزء منها نتيجة التماس خارجي على خطوط 11ك.ف، .

وسيتم تركيب المحول وملحقاته من قبل فرق الصيانة تمهيدا لتشغيل المحطة وذلك حرصا من شركة الكهرباء على معالجة كافة الاعطاب الطارئة لاستمرار تغذية المناطق بالتيار الكهربائي .

وبمنطقة الزاوية الغربية تم الانتهاء من تشغيل محوّل 30\11ك . ف بمحطة ابوالمان بمنطقة الماية ضمن جهود دائرة الصيانة الغربية وقسم صيانة الجفارة والصيانة والعمرات بالجفارة ).