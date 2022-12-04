ليبيا نيوز

الشركة العامة للكهرباء تجهز محول 66\11 ك ف بكامل ملحقاته إلى محطة تحويل سبها الغربية .

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها  4 ديسمبر 2022 م ( وال ) –  قامت الشركة العامة للكهرباء بإرسال  محول 66\11 ك ف بكامل ملحقاته وخلايا 11ك.ف والأجهزة البديلة لمحطة تحويل سبها الغربية 66 /11 ك.ف ضمن جهود الشركة لتحسين الشبكة العامة وخدمة لأهالي مدينة سبها وما حولها .

  وأوضحت الشركة عبر موقعها أن تجديد محطة كهرباء سبها الغربية يأتي نظرا  لتضرر جزء منها نتيجة التماس خارجي على خطوط 11ك.ف، .

    وسيتم  تركيب المحول وملحقاته من قبل فرق الصيانة تمهيدا لتشغيل المحطة   وذلك حرصا من شركة الكهرباء على معالجة كافة الاعطاب الطارئة لاستمرار تغذية المناطق بالتيار الكهربائي .

  وبمنطقة الزاوية الغربية  تم الانتهاء من  تشغيل محوّل 30\11ك . ف بمحطة ابوالمان بمنطقة الماية  ضمن جهود  دائرة الصيانة الغربية وقسم صيانة الجفارة والصيانة والعمرات بالجفارة ).

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وكالة الأنباء الليبية

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