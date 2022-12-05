كلية التربية البدنية بجامعة طرابلس تحي اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

طرابلس 4 ديسمبر 2022 م ( وال ) – أحيت كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة طرابلس اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة حشد كبير من الأساتذة وطلبة كليات جامعة طرابلس والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات والمؤسسات المهتمة بذوي الهمم .

وألقيت خلال الاحتفال الذي نظم بمدرج كلية التربية البدنية بالقاطع “ب “. بالتعاون مع إدارة النشاط الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإدارة النشاط العام كلمات بالمناسبة شددت على ضرورة الاهتمام بذوي الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة ،

وتخلل الاحتفال العديد من الأنشطة والبرامج والألعاب الرياضية .