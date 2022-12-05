ارتفاع أسعار النفط بعد تمسك أوبك+ بأهداف خفض الإنتاج.

سنغافورة 05 ديسمبر 2022 م ( وال ) – قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين 2 % بعد أن أبقت دول “أوبك+” على أهدافها المتعلقة بالإنتاج، وكذلك قيام المزيد من المدن الصينية بتخفيف قيود مكافحة كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار أو 2.2 % إلى 41.87 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولار أو 2 % إلى 62.81 دولار للبرميل.

كانت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقت على التمسك بالاتفاق الذي توصلت إليه في أكتوبر والمتمثل في خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا بداية من نوفمبر ، وحتى نهاية عام 2023.

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