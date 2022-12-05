صدور كتاب “تاريخ الموسيقا العربية قبل الإسلام”

عمان 05 ديسمبر 2022 (وال) _ صدر حديثاً عن وزارة الثقافة الأردنية في عمّان كتاب “تاريخ الموسيقا العربية قبل الإسلام” للباحث عبد الحميد حمام.

ويبحث العمل، بحسب الناشر، في تاريخ الموسيقى عند العرب قبل الإسلام، متناولًا بعض الاعتقادات الخاطئة بخصوص العرب والموسيقى؛ مثل أنّهم كانوا محصورين في شبه الجزيرة العربية، وغير مطّلعين على الحضارات المجاورة لهم وغير مؤثّرين فيها، وأنّهم لم يستخدموا من الآلات الموسيقية غير الدفّ.

ويضم الكتاب عددًا من المحاور أبرزها المحاور التالية: الآلات الموسيقية الوترية، وآلات النفخ الموسيقية، والآلات الإيقاعية، وأغراض الغناء والموسيقى الآلية عند العرب قبل الإسلام.(وال _ عمان) ح م

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