ندوة علمية بكلية التقنية الطبية مرزق بمناسبة اليوم العالمى للإيدز

سبها 05 ديسمبر 2022 ( وال )- نظمت كلية التقنية الطبية مرزق بجامعة فزان بالتعاون مع قسم البحوث والاستشارات الطبية بالكلية ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمى للايدز .

وإلقيت في الندوة ، العديد من الاوراق البحثية العلمية التي تطرقت إلي تاريخ المرض وأعراضه وطرق تاوقاية منه والأدوية العلاجية .

وأكد المشاركون في ختامها على ضرورة العمل لتحديد مؤشرات انتشار المرض من خلال نتائج البحوث العلمية التى أجريت بالمنطقة وامكانية القيام بالدراسات والتوعية الإجتماعية , مشددين على أهمية قيام المركز الوطنى لمكافحة الأمراض بدوره فى الكشف عن مزيد من الحالات وإقامة البرامج التوعوية بالمنطقة .