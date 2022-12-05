ليبيا نيوز

ندوة علمية بكلية التقنية الطبية مرزق بمناسبة اليوم العالمى للإيدز

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها 05 ديسمبر 2022 ( وال )- نظمت كلية التقنية الطبية مرزق بجامعة فزان بالتعاون مع قسم البحوث والاستشارات الطبية بالكلية ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمى للايدز .

    وإلقيت في الندوة ، العديد من الاوراق البحثية العلمية التي تطرقت إلي تاريخ المرض وأعراضه وطرق تاوقاية منه والأدوية العلاجية .

       وأكد المشاركون في ختامها على ضرورة العمل لتحديد مؤشرات انتشار المرض من خلال نتائج البحوث العلمية التى أجريت بالمنطقة وامكانية القيام بالدراسات والتوعية الإجتماعية , مشددين على أهمية قيام المركز الوطنى لمكافحة الأمراض بدوره فى الكشف عن مزيد من الحالات وإقامة البرامج التوعوية بالمنطقة .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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