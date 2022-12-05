صدور كتاب “مصطفى النحّاس زعيم الطبقة الوسطى”

القاهرة 05 ديسمبر 2022 (وال) _ صدر حديثًا عن “دار الشروق” كتاب بعنوان “مصطفى النحّاس زعيم الطبقة الوسطى، 1927- 1952” للأكاديمي المصري الدكتور علاء الحديدي.

يتناول المؤلف في هذا الكتاب، من منظور العلوم السياسية، سيرة زعيم “حزب الوفد” لربع قرن (1927 – 1952)، مُضيئًا الصراع على السلطة بين الحركة الوطنية المصرية، ممثّلة في “حزب الوفد”، وسلطات الاحتلال البريطاني من جهة، وبين “حزب الوفد” والقصر الملكي من جهة أُخرى، وهو ما تطوّر إلى صراع بين الأطراف الثلاثة، كان يشهد بين فترة وأُخرى تحالف طرفَين ضدّ الطرف الثالث، وهو ما يصفه المؤلّف بـ”لعبة الصراع على القوّة” التي استمرّت لأكثر من 30 عامًا.(وال _ القاهرة) ح م

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