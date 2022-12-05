شهيد و 6 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم الدهيشة .

بيت لحم 5 ديسمبر 2022 (وال) – استشهد شاب فلسطيني اليوم الإثنين وأصيب ستة آخرون ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر أمنية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل، واثر ذلك اندلعت مواجهات، اطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إستشهاد الشاب عمر يوسف حسن مناع “فرارجة” (22 عاما) بعد اصابته برصاصة في الصدر، فيما أصيب ستة آخرون بالرصاص الحي في الأطراف، نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ان قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت أربعة فلسطينيين بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

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