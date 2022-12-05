مستشار الأمن القومي يطلع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على نتائج زيارته الخارجية

بنغازي 05 ديسمبر 2022 (وال) – استقبل المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي صباح اليوم الإثنين في مكتبه بفرع ديوان مجلس الأمن القومي بنغازي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب السيد يوسف العقوري.

وأطلع مستشار الأمن القومي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على سير عمل المجلس ونتائج المهمات والزيارات الخارجية التي أجراها خلال المدة القريبة الماضية.

وناقش الاجتماع آليات تعزيز عمل المجلس وفقا لقانون إنشائه بما يكفل تحقيق الأمن القومي الليبي بمختلف صنوفه.(وال – بنغازي)

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