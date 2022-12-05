ارتفاع أسعار النفط بعد قرار "أوبك+" حول الإنتاج.

لندن 5 ديسمبر 2022 (وال) – ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن قررت مجموعة “أوبك+” الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير، وموافقة الاتحاد الأوروبي على وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي.

وصعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.36 في المائة عند مستوى 85.88 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.51 في المائة عند مستوى 80.39 دولار للبرميل.

واتفقت دول مجموعة “أوبك+”، التي تضم دول منتجة للخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وخارجها، في اجتماع جرى أمس الأحد على إبقاء الإنتاج عند المستويات الحالية مع التوقف مؤقتا لتقييم السوق العالمية.

وكانت دول مجموعة “أوبك+” قد أقرت في أكتوبر الماضي خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل في اليوم.

وقبل اجتماع “أوبك+” بيوم واحد وافق الاتحاد الأوروبي جنبا إلى جنب مع مجموعة G7 على فرض سقف سعري على الخام الروسي عند 60 دولارا للبرميل.

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