انطلاق المَرحلة الثانية من خُطة التَّحول الرّقمي بوزارة التعليم.

طرابلس 5 ديسمبر 2022 (وال) – اِنطلقت المَرحلة الثانية من خُطة التَّحول الرّقمي بِحضور مُدير عام مركز التَّدريب وتطوير التَّعليم “عبدالسلام الصغيّر ” ومُدير مركز المعلومات والتوثيق “محمد البشتي” ومُدير مركز جودة واِعتماد المُؤسسات التّعليمية “الصّادق محمد أبوالقاسم ” ومُدير إدارة الخِدمة الاجْتماعية والصّحة المدرسية والدَّعم النفسي بِالوزارة الأستاذة “نادية البكوش”.

وتشمل المرحلة البدء ببرنامج التَّدريب بالتعاون مع مُنظمة اليُونيسف لمُديري ورؤساء الأقسام بِمكاتب الخِدمة الاجتِماعية والصّحة المدرسية والدَّعم النفسي ومكاتب المعلومات والتوثيق بمُراقبات التَّربية والتَّعليم بِبلديات طرابلس الكُبري وذلك بالمركز العام لِلتدريب وتطوير التَّعليم.

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