شاب فلسطيني بمجهود ذاتي ينجح في صنع طائرة ويحلق بها في سماء الضفة

طول كرم 05 ديسمبر 2022 (وال)- تمكن الشاب أسامة حمايدة من قرية “بيت ليد” شرقي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، من تحقيق حلم طفولته بالطيران بطائرة شراعية بعد أن نجح في صنعها بيده، إثر عدة محاولات للطيران على ارتفاعات منخفضة.

وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية؛ قال أسامة الذي منذ صغره يحاول الطيران دون أن يخشى المرتفعات : “لقد استطعت تأمين القماش المناسب من مخلفات طائرة شراعية وجدتها في سوق المستعمل “البالة”، واشتريتها بملغ زهيد قرابة 20 دولار أمريكي، ووضعت الخيوط في مكانها المناسب، وقد ساعدني كثيرًا تعلمي من دروس على الإنترنت، لكيفية التعامل مع الخيوط ومستوياتها الثلاث، وقد أصبحت على مستوى جيد يمكنني من الطيران”.

وقال أسامة أن أهم المخاطر التي يوجهها هو التحليق بجانب مستوطنات الاحتلال، إذ أن “الطيران بجانب نقاط التماس مع الاحتلال خطير للغاية فأنا أحاول الابتعاد قدر الإمكان، وممارسة هوايتي المفضلة، وأسعى لتطوير نفسي والطيران على مرتفعات أكبر، مع أمنيتي أن أبقى محتفظًا بطائرتي الشراعية التي لا أملك غيرها”.

وكان قد حلق للمرة الأولى من فوق جبل راشين الذي يرتفع 600 متر عن سطح البحر، ويسعى بعد ذلك إلى الانتقال إلى مدن الضفة الغربية والتحليق من أعلى جبالها، لتحطيم رقمه الذي وصل إليه، ويتمنى أن يأتي يوم ويحلق فوق جبال القدس ويراها من السماء بطائرته الشراعية، حسب قوله. (وال)

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