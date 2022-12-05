مدير إدارة النشاط المدرسي يعلن عن تنظيم مناشط رياضية وثقافية وفنية في مراقبات التعليم بليبيا .

طرابلس 05 ديسمبر 2022 م (وال) – أعلن مدير إدارة النشاط المدرسي بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية ” عبد الباسط النعاس ” انطلاق مناشط العدو الريفي على مستوى المراقبات كمرحلة أولى تتبعها مراحل في مجالات أخرى.

وأوضح ” النعاس ” في تصريح لوكالة الانباء الليبية أنه سيتم خلال اليومين القادمين إطلاق العديد من المناشط الأخرى من بينها االنشاط الثقافي والفني، مشيرا إلى أنه سيتم التعميم على مدراء مكاتب النشاط بالبلديات للبدء في انتقاء الطلبة والتلاميذ المميزين والمشاركة بهم على مستوى المراقبة ومن تم على مستوى المراقبات المتقاربة.

ولفت ” النعاس ” إلى ان مسابقة العدو الريفي التي بدأت منذ فترة، وتم تمديدها بسبب الظروف الجوية، تهدف الى الوصول بأفضل الطلاب الفائزين للمرحلة النهائية قبل المشاركة في بطولة ساقية سيدي يوسف والمزمع اقامتها بدولة تونس.

وحول نهائيات مسابقة العدو الريفي على مستوى ليبيا أوضح أنه لا يزال هناك مساعي حثيثة لتحديد المكان والزمان خلال الفترة الزمنية القادمة بعد ان تتم التصفية على مستوى المراقبات وكذلك على مستوى المناطق والتي تم وضع آلية جديدة سيتم الإعلان عتها خلال الايام القريبة القادمة.

( وال)