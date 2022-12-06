شاب فلسطيني بمجهود ذاتي ينجح في صنع طائرة ويحلق بها في سماء الضفة .

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
جولة لمدير أمن ميناء طرابلس للوقوف على التجهيزات البحرية من طرابلس الى تونس وتركيا.
تم النشر منذُ 54 دقيقة
اللجنة التحضيرية للملتقى الليبي التونسي الثاني للنقل والخدمات تعقد اجتماعا بطرابلس .
تم النشر منذُ ساعتين
مدير إدارة النشاط المدرسي يعلن عن تنظيم مناشط رياضية وثقافية وفنية في مراقبات التعليم بليبيا .
تم النشر منذُ 3 ساعات
انطلاق اعمال الملتقى الوطني الاول لمختاري المحلات في ليبيا تحت شعار (استحقاق وطني يعزز وحدة التراب ويدعم المصالحة والاستقرار) .
تم النشر منذُ 4 ساعات
أضف تعليقـك