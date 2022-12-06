اختتام فعاليات معرض ليبيا للنفط والغاز والطاقات المتجددة بطرابلس.

طرابلس 05 ديسمبر 2022م (وال) – اختتمت مساء اليوم الاثنين فعاليات معرض ليبيا للنفط والغاز والطاقات المتجددة الذي أقيم برعاية وزارة النفط والغاز، والمؤسسة الوطنية للنفط.

وأفاد مراسل وكالة الانباء الليبية بأن اختتام فاعليات المعرض الذي استمر ثلاثة أيام حضره وزير النفط والغاز ” محمد عون ” ووزير التعليم التقني والفني ” يخلف سيفاو ” واعضاء من مجلس اداره المؤسسة الوطنية للنفط وسفير تونس لدي ليبيا ” الاسعد العجيلي “وقنصل سفارة الجزائر لدي ليبيا.

وألقيت في حفل الاختتام عديد الكلمات التي أكدت على أهمية هذا الحدث الاقتصادي الصناعي ودوره في دعم العمل والاطلاع على أحدث التطورات في مجال النفط والغاز والطاقات المتجددة.

كما اعتبر المشاركون في كلماتهم بأن هذا الحدث فرصه لتبادل الخبراء والخبرات وتوقيع اتفاقيات التعاون والشراكة بين المشاركين في المعرض.مؤكدين علي نجاح اعمال هذا المعرض و ضرورة استمرار إقامته بصورة دورية ومتواصلة.

وشارك في المعرض الذي اقيم على أرض معرض طرابلس الدولي، أكثر من 65 شركة محلية ومن دول عربية وأجنبية منها مصر وتونس والجزائر وفرنسا وإيطاليا واليونان.

وكان المعرض مناسبة لإبراز أحدث ما توصلت إليه صناعة النفط والغاز والطاقات المتجددة، وإيجاد فرصة لبحث التبادل التجاري وتكتيف التعاون بين الشراكات المحلية والعربية والدولية، والتعريف بما وصلت إليه أعمال وبرامج الطاقات المتجددة التي تزخر بالاهتمام والمتابعة ومجال تطورها.

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