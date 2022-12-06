البعثة الاممية : باتيلي يعقد حوارا رقميا مباشرا مع الليبيين حول حقوق الإنسان في ليبيا .

طرابلس 6 ديسمبر 2022 م ( وال ) – أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الإثنين، عن قيام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة في ليبيا عبدالله باتيلي، بعقد حوارًا رقميًا مباشرًا مع الليبيين يوم 8 ديسمبر من جميع أنحاء البلاد حول التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في ليبيا.

وقالت البعثة في الدعوة التي نشرتها عبر صفحتها على “فيسبوك” أن الحوار الرقمي الذي سيعقده ” باتيلي ” مع الليبيين يأتي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ10 من ديسمبر كل عام، وذلك رغبة في الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم حول تحسين وضع حقوق الإنسان في ليبيا.

ودعت البعثة الليبيين إلى أن يكونوا في الموعد المقرر يوم الخميس القادم 8 ديسمبر الجاري للمشاركة في الحوار الرقمي المرتقب، الذي سبق للبعثة أن نوهت عنه يوم 27 نوفمبر الماضي.

وأشارت البعثة إلي أنه سيتم إطلاق الرابط قبل موعد الحوار بوقت كافٍ لتسجيل الدخول.. مطالبة بمتابعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية الخاصة بالبعثة للتسجيل والمشاركة في الحوار.

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