مركز البحوث الطبية يستضيف ملتقى الطلاب الجدد بالمرحلة التمهيدية للكليات الطبية بجامعة الزاوية.

طرابلس 6 ديسمبر 2022 م ( وال ) – استضاف المركز الليبي للبحوث الطبية بالزاوية أمس الاثنين ملتقى الطلاب الجدد بالمرحلة التمهيدية للكليات الطبية بجامعة الزاوية.

وحضر الملتقى رئيس اللجنة العليا للملتقي وعميد كلية العلوم بالزاوية الدكتور إسماعيل العكش وأعضاء اللجنة وعمداء كليات الصيدلة والهندسة العامة وهندسة النفط والغاز وعميد كلية العلوم بالعجيلات المكلف وعميد كلية تقنية المعلومات ورئيس اتحاد طلبة جامعة الزاوية.

وفي مستهل هذا اللقاء القيت في الملتقي العديد من الكلمات المرحبة بالطلبة الجدد ، قام بعد ذلك الدكتور “إسماعيل العكش ” بصفته رئيسًا للجنة العليا للملتقي بإلقاء كلمة أوضح خلالها أهم المواد المنظمة للمرحلة التمهيدية وفقا للائحة المنظمة لها والصادرة بموجب قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1465لسنه 2022.

كما استعراض المواد المنظمة للدراسة والامتحانات والمخالفات التأديبية التي وردت باللائحة العامة رقم 501لسنه 2010 م، والتي يسري تنفيذها على جميع الطلاب الدارسين بالجامعات الليبية، ثم فُتح باب النقاش والحوار مع الطلبة حول هذه اللوائح وتم الرد من قبل رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة العليا على جميع الاستفسارات والملاحظات الواردة من هؤلاء الطلبة .

وفي نهاية الملتقى قدم رئيس اللجنة العليا للملتقي الشكر والتقدير للسادة رئيس وموظفي المركز الليبي للبحوث الطبية على استضافة الملتقى والمساهمة في إنجاحه ، وكذلك رئيس لجنة القبول على مجهوداته في التحضير للملتقى .

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