شركة “بي جي بي” الصينية تبدي رغبة استئناف عملها في ليبيا .

طرابلس 06 ديسمبر 2022 ( وال )- أعلنت شركة “بي جي بي” الصينية رغبتها في استناف عملها في ليبيا بعد توقفها عن العمل في وقت سابق .

جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس الإدارة للاستكشاف وتطوير الاحتياطي والتخطيط والدراسات للمؤسسة الوطنية للنفط ” خليفة عبدالصادق ” ، مع مدير فرع الشركة “يانغ يان جون” والوفد المصاحب له.

وناقش اللقاء عودة الشركة لاستئناف نشاطها في ليبيا ، حيث أبدت رغبة عودتها إلى ليبيا في أقرب وقت ممكن، مؤكدة اتخاذها إجراءات إعادة فتح مكتبها في ليبيا ومباشرة العمل فيه.

يذكر أن “بي جي بي” عملت سابقا في قطعها الاستكشافية البرية بحوض غدامس بالإضافة إلى قطعها البحرية بحوض سرت.