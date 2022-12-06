الهلال الأحمر الليبي يستعرض مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية آليات العمل المشترك

بنغازي 06 ديسمبر 2022 (وال)- استعرض مساعد مدير مكتب العلاقات الدولية والمسؤولة عن ملف المنظمات الدولية بالأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي حنان السعيطى، مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا اقناسيو ليون؛ آليات العمل المشترك.

وناقش اللقاء الذي حضره مسؤول التنسيق بمكتب ليبيا طارق الغويل، تعزيز التعاون وفتح سُبل شراكة فعّالة ودائمة للاستجابة الإنسانية بين الطرفين.

وأثنى اقناسيو على الدور المهم والفعّال التي تقوم به جمعية الهلال الأحمر الليبي، وما تكتسبه من خبرة وثقة داخل المجتمع الليبي.

بدورها، رحبت السعيطي بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، واستعداد الجمعية للتعاون مع كافة المنظمات الدولية، سواء في الاستجابة الطارئة أو التنمية المستدامة. (وال)

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