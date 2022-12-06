مراسل (وال): حملات تفتيش واستيقافات مرورية ببلديات الواحات.

الواحات 06 ديسمبر 2022 م (وال) – أعلنت مديريات امن (جالو – اوجلة – اجخرة) إطلاق حملات مرورية واستيقافات أمنية عند مداخل المدن والطرق السريعة تستهدف حركة الشاحنات والسيارات الصحراوية.

وصرح مدير امن اوجله اجخره ” السنوسي عنودة ” لمراسل وكالة الانباء الليبية ان هذه الحملة تأتي لضبط والحد من قيادة الأجانب للمركبات بدون اجراءات وكذلك قيادة صغار السن الغير مشروع ومراقبة حركة التنقل للشاحنات.

وتعتبر منطقة الواحات من المناطق النشطة في الربط بين الشمال والجنوب الشرقي مما يستدعي تحوطات أكثر امنا.

(وال)