ليبيا نيوز

وزير المواصلات يلتقي رئيس وأعضاء الغرفة الاقتصادية السودانية الليبية المشتركة.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 06 ديسمبر 2022 م (وال) – التقى وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي”  وفدا يضم رئيس وأعضاء الغرفة الاقتصادية السودانية الليبية المشتركة.

وناقش اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس؛ سبل تعزيز التعاون والتكامل وتفعيل العمل المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وقدم الوفد الزائر نبذة عن الغرفة المؤسسة حديثاً واعمال المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال الليبيين والسودانيين والذي أقيم نهاية الشهر الماضي بطرابلس ، واستعراض مقررات المنتدى ومن ضمنها إقامة الطرق الرابطة مع دول الجوار ومنها السودان وكذلك النقل الجوي والركاب والشحن.

كما طلب الوفد من وزير المواصلات الدفع من خلال مجلس الوزراء للتعجيل بتكوين اللجنة المشتركة الوزارية لما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين .

..(وال)..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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