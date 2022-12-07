ليبيا نيوز

ورشة عمل بجامعة وادي الشاطي حول التعريف بمرض الوباء الكبدى وطرق الوقاية منه

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها 07 ديسمبر 2022 ( وال ) – نظم قسم الاحياء بكلية التربية بجامعة وادي الشاطي أمس الثلاثاء ، ورشة عمل علمية بعنوان ” مرض الوباء الكبدى وطرق الوقاية منه ” .

      وشارك في هذه الندوة كلية التقنية الطبية ومستشفى براك العام ومركزى الرعاية الصحية الأولية والرقابة على الاغدية ، ومكتب الحرس البلدي بالشاطي .

    وتهدف الورشة إلى التوعية بمرض الوباء الكبدى وزيادة الوعى بطرف انتقاله ، وحث المسؤولين بقطاع الصحة لوضع السياسات والخطط للحد من انتشاره .

     وتخلل الورشة العديد من الورقات العلمية البحثية تناولت مختلف جوانب هذا المرض ومسبباته والاضرار الصحية للاصابه به وطرق اكتشافه والوقاية منه ، إلى جانب عرض ضوئي توضيحي حول المرض ومراحل اكتشافه وانتشاره وطرق الوقاية منه.

      وأقيم على هامش الورشة معرض علمي اشتمل على رسومات ومجسمات وصور تتعلق بهذا المرض .

           (وال سبها)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك