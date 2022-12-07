ورشة عمل بجامعة وادي الشاطي حول التعريف بمرض الوباء الكبدى وطرق الوقاية منه

سبها 07 ديسمبر 2022 ( وال ) – نظم قسم الاحياء بكلية التربية بجامعة وادي الشاطي أمس الثلاثاء ، ورشة عمل علمية بعنوان ” مرض الوباء الكبدى وطرق الوقاية منه ” .

وشارك في هذه الندوة كلية التقنية الطبية ومستشفى براك العام ومركزى الرعاية الصحية الأولية والرقابة على الاغدية ، ومكتب الحرس البلدي بالشاطي .

وتهدف الورشة إلى التوعية بمرض الوباء الكبدى وزيادة الوعى بطرف انتقاله ، وحث المسؤولين بقطاع الصحة لوضع السياسات والخطط للحد من انتشاره .

وتخلل الورشة العديد من الورقات العلمية البحثية تناولت مختلف جوانب هذا المرض ومسبباته والاضرار الصحية للاصابه به وطرق اكتشافه والوقاية منه ، إلى جانب عرض ضوئي توضيحي حول المرض ومراحل اكتشافه وانتشاره وطرق الوقاية منه.

وأقيم على هامش الورشة معرض علمي اشتمل على رسومات ومجسمات وصور تتعلق بهذا المرض .

(وال سبها)