ليبيا نيوز

جلسة حوارية بمدينة سبها تعنى بشريحة ذوى الاعاقة .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

   سبها 07 ديسمبر 2022م ( وال ) – ناقشت الجلسة الحوارية التى عقدت بمكتبة اليونسكو بسبها بعنوان ” رفيق الدرب ” تعنى بشريحة ذوى الاعاقة .

        وأدار الجلسة الاستاذ ” عبدالله السعيدى ” احد اعضاء هذه الشريحة بحضور عدد من السيدات الكفيفات ومنتسبات الصالون الثقافى النسائي ، وعدد من منتسبي الجمعيات والمنظمات المعنية والمهتمة بذوى الاعاقة ولفيف من المتقفين والباحثين فى مجال الشؤون الاجتماعية ومن المهتمين بهذا المجال .

      وبحثت الجلسة امكانية تأسيس مركز يهتم بالمكفوفين على مستوى المنطقة الجنوبية ويؤمن له احتيجاته العلاجية والصحية والثقافية .

     وطالب المشاركون فيها بالعمل على انشاء مركز خاص بتعليم وايواء المكفوفين في عاصمة الجنوب سبها ، و الضغط على الجهات المسؤولة لايجاد حلول لانشاء مركز للمكفوفين. ، و تأهيل كوادر متخصصة لتعليم الاشخاص المكفوفين ، و دعم الاشخاص ذوي الاعاقة واكتشاف مواهبهم والاستفادة منها.

      واوصوا بالعمل على التوعية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتكثيف الحملات الاعلامية ، و العمل على تنظيم جلسات توعوية للمكفوفين وأولياء أمورهم .

    ودعوا فى توصياتهم بتوحيد جهود المكفوفين وتكليف وفد من بينهم لمقابلة رئيس الحكومة وتوصيل صوتهم وتنفيذ مطالبهم ، كمل دعوا رجال الاعمال إلى المساهمة في دعم هذه الشريحة من خلال توفير الاجهزة والمعدات التقنية التي يحتاجها المكفوفين .

     ( وال سبها )

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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