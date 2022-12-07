اختتام ورشة عمل بسرت من أجل التطوير المؤسسي والانتقال إلى النظام الالكتروني

سرت 07 ديسمبر 2022 (وال) – اختتمت بقاعة مستشفى بن سينا التعليمي بسرت فعاليات ورشة العمل التي نظمها مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بسرت من اجل التطوير المؤسسي الذي يسعي إليه من خلال الإنتقال الى النظام الإلكتروني والإستغناء عن النظام الورقي .

وشارك في ورشة العمل التي استمرت على مدى ثلاثة أيام ، مكاتب جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق بالمنطقة الوسطى المتمثلة في (سرت – الواحات – الجفرة – مصراتة – المرقب)

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت ، أن الورشة أدار حلقاتها لجنة متخصصة من إدارة الجهاز ومدربين عن الشركة المنفذة للنظام من دولة الأردن والتي يتم من خلالها تدريب عدد من الموظفين على النظام بحيث يتم تسهيل انسياب المعلومات من وإلى الإدارة العامة والمكاتب التابعة لها بكافة ربوع ليبيا .

وفي ختام ورشة العمل تم توزيع شهائد الشكر والتقدير على الجهات التي شاركت في انجاح فعاليات الورشة ، وتكريم إدارة المستشفى على دورها الفاعل في انجاحها من خلال استضافتها لها

(وال سرت)