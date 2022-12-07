وزير الاقتصاد والتجارة يفتتح ملتقى ليبيا الدولي للتأمين .

طرابلس 7 ديسمبر 2022 (وال) – افتتح وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج ” فعاليات ملتقى ليبيا الدولي للتأمين في دورته الثالثة تحت شعار ” التأمين التكافلي في ليبيا الواقع والآفاق”.

وحضر افتتاح الملتقى والمعرض المصاحب له ، وزيرا النفط والتربية والتعليم وأمين عام الاتحاد الليبي للتأمين وأمين عام الاتحاد العربي للتأمين ونائب مدير عام هيئة الاشراف على التأمين .

وتتركز محاور الملتقى حول التأصيل الفقهي والخلفية التاريخية للتأمين التكافلي والتعريف بالفائض التأميني والعناصر المؤثرة ومعايير التوزيع ، كذلك التعريف بهيئة الرقابة الشرعية ودورها في شركات التأمين التكافلي والتحديات التي تواجها .

كما يستعرض الملتقى الذي يستمر ليومين ، تجارب بعض الدول في التأمين التكافلي والمعايير الدولية في محاسبة التأمين التكافلي بين الواقع والمستجدات.

وستلقى في ملتقى ليبيا الدولي للتأمين محاضرات وجلسات حوارية حول النظام المحاسبي الموحد لشركات التأمين وأهمية تطوير التغطيات التأمينية بالسوق الليبي واستحداث تغطيات تناسب احتياجات السوق.

ويشارك في الملتقى هيئة الاشراف على التأمين والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وعدد من شركات التأمين وتقنية المعلومات وأكاديميين وخبراء في التأمين التجاري إضافة الى المؤسسات الصحية العاملة في خدمات التأمين الصحي.

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