وزارة الخارجية تندد بقيام السلطات اليونانية بأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الحدود البحرية الليبية اليونانية.

طرابلس 07 ديسمبر 2022 (وال) – نددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية بالتصرفات غير المسؤولة للسلطات اليونانية بالتعاقد مع شركات دولية تقوم بأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الحدود البحرية الليبية اليونانية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء انه في الوقت الذي يجب أن يحظى حوض المتوسط باهتمام الدول المتشاطئة وباعتباره كبحيرة سلام وتنمية بين الدول المطلة عليه ، تعمل اليونان جاهدة على استغلال الأزمة الليبية وفرض الأمر الواقع علينا في تحديـد الحدود البحريـة الليبية اليونانيـة وتُجري عقود للاستكشافات عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها بيننا “جنوب وجنوب غرب جزيرة كريت”.

ونبهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي من مغبة هذا السلوك الـذي تم الاحتجـاج عليـه رسميا، مؤكدة مضي ليبيا في الدفاع عن حدودها البحرية وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن ذلك جاء بعد التأكد من صحة التقارير حول تعاقد السلطات اليونانية مع بعض الشركات الدولية لأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها سفينة ( SANCO SWIFT ) المختصة في البحث والمسح الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط .

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