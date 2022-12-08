ليبيا نيوز

الدبيبة يناقش مع نائب رئيس شركة توتال الفرنسية الخطوات المتخذة لتنفيذ مشروع إنتاج الطاقة الشمسية .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  7 ديسمبر 2022م ( وال ) –  استقبل رئيس  حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ”  اليوم الأربعاء بطرابلس، نائب رئيس شركة توتال الفرنسية  ” لوران فيفر ” 

وتم خلال اللقاء  مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة البديلة، والاستفادة من شركة توتال  في مشروعات جديدة، 

كما تم مناقشة الخطوات المتخذة لتنفيذ مشروع إنتاج الطاقة الشمسية الموقع بين شركة توتال وجهاز الطاقات المتجددة.

وأكد ” الدبيبة ” حرص حكومة الوحدة الوطنية على تذليل الصعوبات أمام قطاع النفط لرفع الإنتاج والدخول في مجال الطاقات البديلة.

وال

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وكالة الأنباء الليبية

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