الدبيبة يناقش مع نائب رئيس شركة توتال الفرنسية الخطوات المتخذة لتنفيذ مشروع إنتاج الطاقة الشمسية .

طرابلس 7 ديسمبر 2022م ( وال ) – استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” اليوم الأربعاء بطرابلس، نائب رئيس شركة توتال الفرنسية ” لوران فيفر ”

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة البديلة، والاستفادة من شركة توتال في مشروعات جديدة،

كما تم مناقشة الخطوات المتخذة لتنفيذ مشروع إنتاج الطاقة الشمسية الموقع بين شركة توتال وجهاز الطاقات المتجددة.

وأكد ” الدبيبة ” حرص حكومة الوحدة الوطنية على تذليل الصعوبات أمام قطاع النفط لرفع الإنتاج والدخول في مجال الطاقات البديلة.

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