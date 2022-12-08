عقيلة صالح: إصدار مجلس النواب لقانون إنشاء المحكمة الدستورية هو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري.
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وكالة الأنباء الليبية
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