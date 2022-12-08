وزير التعليم العالي يتسلم بطاقات منحة طلبة الجامعات الليبية من مصرف الجمهورية

طرابلس 07 ديسمبر 2022 (وال) – تسلم وزير التعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب اليوم الأربعاء، بالبطاقات المصرفية لمنحة طلبة الجامعات الليبية.

ووقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الخامس من أكتوبر الماضي، اتفاقية تعاون مع مصرف الجمهورية لتنفيذ منحة الطلاب التي أقرها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في لقائه بالفعاليات الشبابية.

وقالت الوزارة التعليم إن الاتفاقية الموقعة مع مصرف الجمهورية تنص على صرف بطاقة إلكترونية لجميع الطلبة الدارسين في الجامعات الليبية يستطيع من خلالها الطالب المستفيد سحب المبلغ المقرر من خلال أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى القيام بعمليات الشراء والتسوق عبر خدمة نقاط البيع المنتشرة في مراكز التسوق دون خصم عمولة الخدمة من المصرف.

وأوضح الوزير عمران القيب أن الوزارة خصصت حسابًا مصرفيًا لتلقي مبالغ منحة الطلاب، وذلك لإبعاد الشبهات وضمان الشفافية، مؤكدًا أنه اتفق مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة على صرف المنحة لجميع الطلاب دون استثناء، ودعاهم إلى الإسراع بالتسجيل، مشيرًا إلى أن الدبيبة سيوزع أول دفعة من بطاقات صرف المنحة.

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