المنقوش تشدد على ضرورة وضع أساس دستوري قبل إجراء الانتخابات في ليبيا.

روما 07 ديسمبر 2022م ( وال ) – شدّدت وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية ” نجلاء المنقوش ” على ضرورة وضع أساس دستوري قبل إجراء الانتخابات في ليبيا.

ونقلت وكالة ” نوفا الإيطالية للأنباء عن ” المنقوش ” قولها في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر “حوارات المتوسط” الذي عقد في روما مؤخرًا، ” نحن بحاجة إلى أساس دستوري لتنظيم الانتخابات. ننتظر من البرلمان ومجلس الدولة تحديده، وبعد ذلك تأتي مسؤوليتنا في تنظيم الانتخابات”.

وتابعت “لقد أطلقنا حملات لتثقيف الناس حول أهمية الانتخابات وحقيقة أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي إجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

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