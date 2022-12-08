الدبيبة يشرف على مراسم توقيع اتفاقية توريد ( 3000) سيارة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.

طرابلس 07 ديسمبر 2022م ( وال ) – أشرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” على توقيع عقد توريد 3000 سيارة لذوي الإحتياجات الخاصة ، الذي أبرمه صندوق التضامن الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، مع شركة “هونداي”، وبمشاركة وزيري الشؤون الاجتماعية والمواصلات، وعدد من ذوي الإعاقة من المدن الليبية.

واكد ” الدبيبة ” في كلمة له أنه لن يدخر جهداً في دعم هذه الشريحة، وتقديم يد العون لهم في كافة المجالات، مشدداً على وزارة الشؤون الاجتماعية، بضرورة استكمال الدفعتين الثالثة والرابعة من السيارات، ليصل العدد الإجمالي إلى 9000 سيارة.

يشار إلى أن هذا العقد استوفى الإجراءات التعاقدية من خلال موافقة ديوان المحاسبة وإعطاء الإذن.

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