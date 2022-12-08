ليبيا نيوز

افتتاح فعاليات مسابقة التصوير الفوتوغرافي على مستوى الجامعات الليبية بمدينة غريان .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

غريان 08 ديسمبر 2022 (وال) – أفتتحت بمدينة غريان أمس الاربعاء فعاليات مسابقة التصوير الفوتوغرافي على مستوى الجامعات الليبية التي تنظمها وتستضيفها جامعة غريان بإشراف إدارة النشاط الجامعي بوزارة التعليم العالي تحت شعار ( معا نصنع صورة تجمعنا ) .

       وألقى رئيس جامعة غريان الدكتور ” محمد غومة ” كلمة في افتتاح المسابقة رحب فيها بالوفود المشاركة متمنياً لهم إقامة طيبة فى ربوع مدينة غريان ، مقدما الشكر لكل من ساهم في التجهيز والإعداد لهذه المسابقة .

    وحضر حفل الافتتاح كل من مدير إدارة النشاط الجامعي بوزارة التعليم العالي الدكتور ” موسى العماري ” ، ومدير إدارة النشاط بجامعة غريان ” طارق محمد شعبان  ” ، ورئيس وفد جامعة طرابلس ” محمد الحيص ” ، ورئيس قسم النشاط باتحاد طلبة جامعة طرابلس ” عدي الدبيب ” وعدد من مدراء إدارات النشاط بالجامعات الليبية ، والطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة والمهتمين بهذا الجانب .

…( وال غريان )…

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وكالة الأنباء الليبية

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