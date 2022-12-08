ليبيا نيوز

وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  8  ديسمبر 2022 م ( وال ) –  أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الأربعاء، منظومة للاستعلام عن منحة الأبناء ومنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على ” فيسبوك” إن المنظومة الجديدة تأتي بناء على تعليمات الوزيرة  وفاء أبوبكر الكيلاني لتسهيل الخدمات للمواطنين.

وبينت الوزارة  أنه عند الدخول على الرابط للاستعلام عن منحة الأولاد في موقع وزارة الشؤون الاجتماعية يطلب منك إدخال الرقم الوطني ورقم القيد ورقم الهاتف ثم استعلام، وتظهر لك كل النتائج بدقة وتفصيل كامل.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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