تواصل الجلسات الحوارية بالمنطقة الجنوبية ضمن حملة رفقا بالقوارير .

سبها 08 ديسمبر 2022 ( وال ) تتواصل بالمنطقة الجنوبية فعاليات حملة رفقا بالقوارير التي ينفذها عدد من مؤسسات المجتمع المدني من مختلف مناطق الجنوب.

وأقيمت بمقر المدرسة القرأنية في مدينة براك جلسة تحاكي حالة واقعية حول العنف الوظيفي و تحليل اسبابه و جذوره و صياغة الاليات والحلول المناسبة لمعالجته و ضمان الوصول للعدالة و عدم تكرار هذا النوع من العنف، وتضمن وصف الحالة التحرش العرقي والاهانات اللفظية داخل مؤسسة حكومية

وفى دات السياق اقيمت حلسة حوارية تفاعلية شارك فيها 18مرأة من جنسيات افريقية مختلفة ” تشاد ، السودان ، النيجر ” ناقشت الجلسة عدد من المحاور تناولت المخاطر الامنية الاضافية على حياة النساء المهاجرات من حيث العنف و كذلك قصورهنّ للوصول إلى ابسط الخدمات علاوة على مناقشة وسائل الدعم المشترك للنساء المغتربات في ليبيا .

(وال سبها)