ارتفاع أسعار النفط بعد موجة من الانخفاض.

لندن 8 ديسمبر 2022 (وال) – ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد موجة من الانخفاض ، حيث تقيم الأسواق إجراءات الصين لتخفيف قيود انتشار فيروس كورونا وتأثير ذلك على السوق.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 77.62 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.70 في المائة عن سعر الإغلاق السابق،

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.81 في المائة عند 72.59 دولار للبرميل ، عن سعر التسوية السابق.

وأمس أنهت عقود الذهب الأسود الآجلة التعاملات على تراجع حاد، إذ سجل مزيج “برنت” انخفاضا بنسبة 4 في المائة والخام الأمريكي بنسبة 3.5 في المائة.

.. ( وال ) ..