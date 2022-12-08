بحث الصعوبات التى تواجه المواطن فى فرع المصرف بغات .

سبها 08 ديسمبر 2022 ( وال )- التقى رئيس المجلس السييرى لبلدية البركت المهندس ” محمد زماكى ” فى طربلس مع مدير عام مصرف شمال افريقيا الاستاذ ” على الزائدى ” لبحث الصعوبات التى تواجه المواطنين فى فرع المصرف بغات .

وناقش اللقاء شكاوى المواطنين فيما يتعلق بعدم وجود العدد الكافى من الصرافين بالفرع وقصر المدة الزمنية المحددة لعمل المنظومة المصرفية بالفرع . وأكد مدير عام مصرف شمال افريقياخلال اللقاء حرص الادارة على معالجة مشكلة الاصدارات خلال المدة القلية القادمة والعمل على زيادة مدة المظومة إلى جانب تقديم تسهيلات للمواطن بما يمكنه من سحب السيولة النقدية فى العاصمة طرابلس . وأبدى مدير عام المصرف عزم ادارته رفع سقف السيولة النقدية المخصصة لوكالة العوينات وبصدد دراسة امكانية فتح وكالة مصرفية ببلدية البركت لتقديم خدماتها المصرفية لمواطني البلدية .سبها (وال )