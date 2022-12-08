الأحوال الجوية المتوقعة : درجات الحرارة تميل للارتفاع من يوم الغد على اغلب مناطق البلاد، وتتكاثر السحب من مساء يوم السبت على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

لأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة من اليوم الخميس 08 –12–2022 .

طرابلس 8 ديسمبر 2022 (وال)- ملخص: درجات الحرارة تميل للارتفاع من يوم الغد على اغلب مناطق البلاد، وتتكاثر السحب من مساء يوم السبت على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

** راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة –الجبل الغربي :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب هذه الليلة والصباح الباكر ليوم الغد على مصراتة، وتتكاثر السحب من مساء يوم السبت على اغلب المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم السبت مثيرة للأتربة والغبار تتحول في المساء إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-24)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد وتنخفض من مساء يوم السبت.

** الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا، مع إحتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية فغربية معتدلة السرعة تنشط هذا اليوم خاصة على بنغازي والجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 25)مْ، تسجل زيادة طفيفة من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26- 29)مْ.

** الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-28)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:00)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:58 عرض أقل

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