الكبير يبحث مع محافظ مصرف الإمارات عدد من الملفات المشتركة.

طرابلس 8 ديسمبر 2022 م ( وال ) – التقي محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير ” والفريق المرافق له بالعاصمة الإماراتية أبوظبي أمس الاربعاء ، مع محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى.

ووفقا للصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي على الفيسبوك فقد تم خلال اللقاء مناقشة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضع العام للبنوك المركزية وعدد من الملفات المشتركة.

كما ناقش الكبير، أمس في أبوظبي، قضايا الاستقرار المالي والفرص والتحديات لرقمنة النظام المالي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الكبير مع صندوق النقد العربي و” لجنة بازل” للرقابة المصرفية، وبنك التسويات الدولي، ومحافظي البنوك المركزية العربية.

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