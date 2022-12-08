الارصاد يحذر الصيادين من رياح نشطة على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات تصل سرعتها إلى (25) عقدة .

طرابلس 8 ديسمبر 2022 ( وال ) – نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل البلاد ليوم الاربعاء وفقا للنشرة الصادرة عن ادارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للارصاد الجوية

التحذير: رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة اليوم على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات تصل سرعته إلى (25) عقدة .

* الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء قليلة السحب. والريح باش إلى غربي على أغلب الساحل ويكون شرش على مصراتة يتحول من مساء اليوم إلى شلوق فقبلي على طول الساحل تتراوح سرعته ما بين (05-15) عقدة. ورتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر. والبحر خفيف الموج إلى هادئ يوم الغد. ودرجة حرارة سطح البحر (20-22) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة في الصباح الباكر على ساحل مصراتة وذلك لاحتمالية ظهور شبورة مائية.

* الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء مغطاة جزئياً بالسحب.والريح غربي إلى شرش على ساحل الخليج يتحول يوم الغد إلى شلوق بينما يكون قبلي يتحول تدريجياً إلى غربي على باقي الساحل تتراوح سرعته ما بين (05-20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.50) متر. والبحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات. ودرجة حرارة سطح البحر (20-22) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة في الصباح الباكر على ساحل الخليج وذلك لاحتمالية ظهور شبورة مائية.

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