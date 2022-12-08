رئيس النيجر يُؤكد دعمه للمبادرة الليبية بتأسيس مجلس للأمن القومي لدول الساحل والصحراء

نيامي 08 ديسمبر 2022 (وال)- استقبل رئيس جمهورية النيجر الشقيقة محمد بازوم اليوم الخميس بقصر الرئاسة بالعاصمة النيجرية نيامي، مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف والوفد المرافق له.

وبحث الرئيس محمد بازوم، مع المستشار بوشناف مبادرته الرامية إلى تأسيس مجلس للأمن القومي بدول تجمع الساحل والصحراء البالغ عددها 27 دولة.

وأكد الرئيس بازوم دعمه للمشروع الليبي بتأسيس المجلس، لافتًا إلى أنه سيعمل مع أشقائه رؤساء الدول على إنجاح المبادرة.

وشدّد الرئيس بازوم على اهتمام بلاده بإستدامة السلام داخل الدولة الليبية، لافتًا إلى أن استقرار ليبيا سيُؤدي إلى استقرار المنطقة.

وأشاد بازوم بعمق العلاقات التي تجمع البلدين مع أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين، مؤكدًا أن النيجر لن تألوا جهدًا في سبيل عودة الاستقرار إلى ليبيا.

وأثنى مستشار الأمن القومي الليبي، على حفاوة الاستقبال التي حظي به الوفد الليبي، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين. (وال)

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