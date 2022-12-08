ليبيا نيوز

المبادرة التي طرحها الرئاسي تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب و الأعلى للدولة ، بالتنسيق مع " باتيلي، " يهيئ لحوار دستوري كمرحلة أولية لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

المبادرة التي طرحها الرئاسي تنطلق  عبر لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب و الأعلى للدولة ، بالتنسيق مع  ” باتيلي، ” يهيئ لحوار دستوري كمرحلة أولية لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا. 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك