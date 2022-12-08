المبادرة التي طرحها الرئاسي تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب و الأعلى للدولة ، بالتنسيق مع ” باتيلي، ” يهيئ لحوار دستوري كمرحلة أولية لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
المجلس الرئاسي يطرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا.
تم النشر منذُ 54 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
رئيس النيجر يُؤكد دعمه للمبادرة الليبية بتأسيس مجلس للأمن القومي لدول الساحل والصحراء
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
أضف تعليقـك