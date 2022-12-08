المبادرة التي طرحها الرئاسي تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب و الأعلى للدولة ، بالتنسيق مع ” باتيلي، ” يهيئ لحوار دستوري كمرحلة أولية لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.