نورلاند: تدعم الولايات المتحدة المبعوث الاممي “باتيلي” والمهنيين العسكريين الليبيين في جهودهم لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة وتوحيد الجيش الليبي.
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وكالة الأنباء الليبية
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