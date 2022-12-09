ليبيا نيوز

نورلاند: تدعم الولايات المتحدة المبعوث الاممي باتيلي والمهنيين العسكريين الليبيين في جهودهم لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة وتوحيد الجيش الليبي.

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

نورلاند:  تدعم الولايات المتحدة المبعوث الاممي “باتيلي”  والمهنيين العسكريين الليبيين في جهودهم لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة وتوحيد الجيش الليبي.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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