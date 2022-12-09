نورلاند : تتطلع الولايات المتحدة إلى الشراكة مع حكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل كل الليبيين ، لديها جيشًا موحدً تحت سلطة مدينة قادرً على الدفاع عن سيادة ليبيا.