ليبيا نيوز

نورلاند : تتطلع الولايات المتحدة إلى الشراكة مع حكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل كل الليبيين ، لديها جيشًا موحدً تحت سلطة مدينة قادرً على الدفاع عن سيادة ليبيا.

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  نورلاند    :  تتطلع الولايات المتحدة إلى الشراكة مع حكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل كل الليبيين ، لديها جيشًا موحدً تحت سلطة مدينة قادرً على الدفاع عن سيادة ليبيا. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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