نورلاند : تتطلع الولايات المتحدة إلى الشراكة مع حكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل كل الليبيين ، لديها جيشًا موحدً تحت سلطة مدينة قادرً على الدفاع عن سيادة ليبيا.
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وكالة الأنباء الليبية
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السفير نورلاند : الليبيون يستحقون جيشًا موحدًا قادرًا على الدفاع عن سيادة ليبيا ، كما يستحقون حكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل كل الليبيين.
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