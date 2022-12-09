السفير الأمريكي نورلاند : الليبيون يستحقون جيشاً موحداً وحكومة منتخبة

طرابلس 9 ديسمبر 2022 م ( وال ) – عبر سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ” ريتشارد نورلاند”عن سعادته بالمشاركة في الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمني الخاصة بليبيا التي عقدت أمس بتونس العاصمة .

ونقلت السفارة الامريكية لدي ليبيا عن السفير ” نورلاند ” قوله ” سررت بالمشاركة في الجلسة ، و تدعم الولايات المتحدة المبعوث الاممي” باتيلي” والمهنيين العسكريين الليبيين في جهودهم لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة وتوحيد الجيش الليبي.

وأضاف السفير الأمريكي في تغريدتين نشرتهما السفارة على موقعها بتوتير قائلا ” إن الليبيين يستحقون جيشًا موحدًا قادرًا على الدفاع عن سيادة ليبيا ، وحكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل كل الليبيين ، معبرا عن تطلع بلاده إلى الشراكة مع ” مثل هذا الجيش تحت السلطة المدنية لمثل هذه الحكومة” .

….( وال ) ……