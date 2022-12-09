ليبيا نيوز

السفير الأمريكي نورلاند : الليبيون يستحقون جيشاً موحداً وحكومة منتخبة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  9 ديسمبر 2022 م ( وال ) –   عبر  سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ” ريتشارد نورلاند”عن سعادته بالمشاركة في الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمني الخاصة بليبيا التي عقدت أمس بتونس العاصمة . 

       ونقلت السفارة الامريكية لدي ليبيا عن السفير ”  نورلاند ” قوله ” سررت بالمشاركة في الجلسة ، و تدعم الولايات المتحدة المبعوث الاممي” باتيلي”  والمهنيين العسكريين الليبيين في جهودهم لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة وتوحيد الجيش الليبي.

وأضاف السفير الأمريكي في تغريدتين نشرتهما السفارة على موقعها بتوتير  قائلا ”  إن الليبيين يستحقون جيشًا موحدًا قادرًا على الدفاع عن سيادة ليبيا ، وحكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل كل الليبيين ، معبرا عن تطلع بلاده إلى الشراكة مع  ” مثل هذا الجيش تحت السلطة المدنية لمثل هذه الحكومة” .

….( وال ) ……

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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