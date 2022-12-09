اجتماع بمراقبة التعليم بتاجوراء لمناقشة الاشتراطات للمقاصف المدرسية .

تاجوراء 9 ديسمبر 2022 (وال) – عُقد بمكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بمراقبة التربية والتعليم تاجوراء اجتماع بحضور مراقب التربية والتعليم “سمير بالأشهر”، ورئيس قسم الرقابة الداخلية بمكتب الرقابة بلجنة تاجوراء “محمد عامر “، والمفتش الصحي “عبدالله الزروق” نوقش خلاله موضوع المقاصف المدرسية واالاشتراطات الصحية بها، وقائمة الأغذية الصحية والأغذية المحظورة، وأهمية تعهد والتزام من يقوم بإدارة المقصف بتحقيق كافة الشروط والمتطلبات الصحية اللازمة لذلك.

وتم في ختام الاجتماع تحديد الاختصاصات لمواصة التنسيق بما يكفل المحافظة على صحة الابناء الطلاب .

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