لجنة السلع والمنتجات الحلال بوزارة الاقتصاد تستعرض تقارير فرق العمل الميداني.

طرابلس 9 ديسمبر 2022 (وال)- عقدت لجنة السلع والمنتجات الحلال الخميس اجتماعها السادس برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية رئيس اللجنة وضمّ السادة الأعضاء مندوبين عن وزارة الاقتصاد والتجارة ، الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ، المركز الوطني للصحة الحيوانية ، مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ، مركز المواصفات والمعايير القياسية ، مصلحة الجمارك .

واستعرض الحاضرون نتائج وتوصيات فرق العمل الميداني ، إضافة إلى إعداد مقترح تنظيم ورشة عمل والجهات المستهدفة بالمشاركة وتحديد اللجان التحضيرية والعلمية .

كما بحث الاجتماع آلية اصدار شهادة الحلال والاستعانة بالمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة للسلع والمنتجات الحلال ، اعتماد شركات التفتيش كطرف ثالث تلتزم بالمواصفات والشروط المحددة ، توفر الظروف المناسبة التي تتضمن المحافظة على السلع المستوردة عند النقل والتخزين ، الحصول على الموافقة المسبقة للتوريد من قبل المركز الوطني للصحة الحيوانية ، تحديد الدول المسموح الاستيراد منها دوريا من قبل المركز ، التقيد بالشروط اللازمة لاعتماد السخانات في الداخل والخارج .

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